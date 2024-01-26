Токарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Токарев Алексей
Мать: Фатинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Лида
Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Виталий
Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Павел
Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Токарева) Анастасия
Рождение ребёнка
26.10.1952
Смерть
1980
Причина смерти: Accident | Автокатастрофа