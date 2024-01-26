Токарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Иван

Токарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Токарев Алексей

Мать: Фатинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Лида

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Виталий

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Павел

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Токарева) Анастасия

Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Токарева) Анастасия

Смерть
1980
Причина смерти: Accident | Автокатастрофа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.