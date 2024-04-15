Матвиевский Корней Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Матвиевский Илья Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Матвиевский Роман Корнеевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
21.03.1865 ст.
Сын: Матвиевский Яков Корнилиевич
Мать ребёнка: Матвиевская Аксинья (Ксения) Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DR-K?i=58&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-T?i=411&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно