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Матвиевский Корней Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Матвиевский Илья Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Матвиевский Роман Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
21.03.1865 ст.

Сын: Матвиевский Яков Корнилиевич

Мать ребёнка: Матвиевская Аксинья (Ксения) Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DR-K?i=58&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиевская Аксинья (Ксения) Ивановна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-T?i=411&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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