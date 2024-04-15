Матвиевский Роман Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Матвиевский Корней Ильич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Никита Назарович Товстенко
Рождение ребёнка
28.11.1873 ст.
Дочь: Панченко Варвара Романовна
Мать ребёнка: Матвиевская Матрона Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XL-1?i=589&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-T?i=411&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно