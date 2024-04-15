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Матвиевский Роман Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Матвиевский Корней Ильич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Никита Назарович Товстенко
Рождение ребёнка
28.11.1873 ст.

Дочь: Панченко Варвара Романовна

Мать ребёнка: Матвиевская Матрона Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XL-1?i=589&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиевская Матрона Евдокимовна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-T?i=411&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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