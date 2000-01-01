Урусов Федот Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1902
Дата смерти19.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902
Отец: Урусов Степан
Мать: Урусова Федора
Бракосочетание
1920
Жена: Урусова Анастасия
Рождение ребёнка
07.05.1923
Сын: Урусов Иосиф
Мать ребёнка: Урусова Анастасия
Рождение ребёнка
12.07.1928
Сын: Урусов Петр
Мать ребёнка: Урусова Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Урусова Анастасия
Смерть
19.12.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
Пропал без вести