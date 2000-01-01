Урусов Федот Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусов Федот Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1902

Дата смерти

19.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

1923 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902

Отец: Урусов Степан

Мать: Урусова Федора

Бракосочетание
1920

Жена: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
07.05.1923

Сын: Урусов Иосиф

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Урусов Петр

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урусова Анастасия

Смерть
19.12.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
Пропал без вести
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