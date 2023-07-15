Крот (Крот) Ксения Гордеевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892 ст.
Крещение
19.01.1892 ст.
Бракосочетание
03.02.1919 ст.
Муж: Крот Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1920
Дочь: Крот Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Крот Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1923
Дочь: Крот Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Крот Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно