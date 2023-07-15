Крот (Крот) Ксения Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крот (Крот) Ксения Гордеевна

Место рождения

Ольшаное, Чернігівська область

Дата рождения

18.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892 ст.

Отец: Крот Гордей Фёдорович

Мать: Крот (Редька) Мария Васильевна

Ольшаное, Чернігівська область
Крещение
19.01.1892 ст.
Ольшаное, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1919 ст.

Муж: Крот Иван Николаевич

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1920

Дочь: Крот Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Крот Иван Николаевич

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1923

Дочь: Крот Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Крот Иван Николаевич

Ольшаное, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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