Крот Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1919 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1920
Дочь: Крот Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Крот (Крот) Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
14.12.1923
Дочь: Крот Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Крот (Крот) Ксения Гордеевна
Смерть
Неизвестно