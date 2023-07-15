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Крот Иван Николаевич

Место рождения

Ольшаное, Чернігівська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольшаное, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1919 ст.

Жена: Крот (Крот) Ксения Гордеевна

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1920

Дочь: Крот Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Крот (Крот) Ксения Гордеевна

Ольшаное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1923

Дочь: Крот Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Крот (Крот) Ксения Гордеевна

Ольшаное, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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