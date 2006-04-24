Булдакова (Абишева) Гульнара Рашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1973
Отец: Абишев Рашит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
02.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Олег Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно