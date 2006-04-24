Булдакова (Абишева) Гульнара Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Абишева) Гульнара Рашитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1973

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1973

Отец: Абишев Рашит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
02.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Олег Юрьевич

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