Булдаков Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1973
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1973
Отец: Булдаков Юрий Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Гульнара Рашитовна
Рождение ребёнка
02.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Гульнара Рашитовна
Бракосочетание
Неизвестно