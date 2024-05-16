Антипина (Ананьина) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Ананьина) Акилина Михайловна

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ананьин Михайло (Михаил) Иванович

Мать: Ананьина (Вянцына) Анастасия Григорьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Антипина Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Антипин Иван Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1885

Сын: Антипин Александр Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Антипин Василий Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Антипин Андрей Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1890

Дочь: Антипина Мария Марковна

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Антипина Пелагея Марковна

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Антипин Георгий Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Антипина Ксения Марковна

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Антипин Семен Маркович

Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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