Антипина (Ананьина) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Место жительства
1879
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Антипина Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1883
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1885
Сын: Антипин Александр Маркович
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1889
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1890
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1890
Дочь: Антипина Мария Марковна
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Антипина Пелагея Марковна
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1893
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Антипина Ксения Марковна
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1897
Отец ребёнка: Антипин Марк Иванович
Смерть
Неизвестно