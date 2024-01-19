Соколова Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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