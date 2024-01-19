Соколова Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно