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Новикова Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Новиков Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Новиков Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Новиков Митрофан

Смерть
Неизвестно

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