Новикова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Новиков Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Новиков Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Новиков Митрофан
Смерть
Неизвестно