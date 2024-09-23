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Новиков Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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