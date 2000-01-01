Сосипатров Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосипатров Павел Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосипатров Семён Сосипатров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосипатрова Галина Павловна

Мать ребёнка: Сосипатрова Наталия Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосипатрова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Сосипатрова Наталия Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосипатрова Наталия Эдуардовна

Смерть
Неизвестно
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