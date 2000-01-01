Сосипатров Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сосипатров Семён Сосипатров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосипатрова Галина Павловна
Мать ребёнка: Сосипатрова Наталия Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосипатрова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Сосипатрова Наталия Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно