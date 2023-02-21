Сосипатрова (Качинская) Наталия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосипатрова (Качинская) Наталия Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосипатрова Галина Павловна

Отец ребёнка: Сосипатров Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосипатрова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Сосипатров Павел Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосипатров Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
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