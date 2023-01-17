Грицунов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицунов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1954

Отец: Семибратов Николай

Мать: Грицунова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1976

Сын: Грицунов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Грицунова Тамара Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.09.1985

Сын: Грицунов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Грицунова Тамара Александровна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грицунова Тамара Александровна

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