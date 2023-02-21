Грицунова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицунова Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1976

Сын: Грицунов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.09.1985

Сын: Грицунов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович

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