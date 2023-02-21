Грицунова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1976
Сын: Грицунов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.09.1985
Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грицунов Николай Александрович