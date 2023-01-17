Ксения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти26.02.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
1836
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)
Смерть
26.02.1856
Причина смерти: От простуды