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Ксения Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

26.02.1856

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Порфирьевич)

Смерть
26.02.1856
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: От простуды
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