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Борис Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков? Тимофеевич?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Борисович

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Борисович

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Онисья Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1814 ст.

Дочь: Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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