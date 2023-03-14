Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков? Тимофеевич?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Борисович
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Борисович
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Онисья Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
18.01.1814 ст.
Дочь: Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Матвеевна
Смерть
Неизвестно