Шашов Василий Николаевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашов Василий Николаевич

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Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

15.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шашов Николай Матвеевич

Мать: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашова (Колпакова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1861 ст.

Сын: Шашов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шашова (Колпакова) Ирина Ивановна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.01.1865 ст.

Жена: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крестьяне деревни Колпаковой Андрей и Архип Николаевичи Шашовы села Чистюньского крестьяне Филипп Александрович Челпанов, Пётр Александрович Челпанов и Климентий Филиппович Челпанов
Рождение ребёнка
03.10.1865 ст.

Дочь: Шашова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шашов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Григорьева (Шашова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.08.1904 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
От простуды
Похороны
17.08.1904 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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