Шашов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти15.08.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шашов Николай Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1861 ст.
Мать ребёнка: Шашова (Колпакова) Ирина Ивановна
Бракосочетание
08.01.1865 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крестьяне деревни Колпаковой Андрей и Архип Николаевичи Шашовы села Чистюньского крестьяне Филипп Александрович Челпанов, Пётр Александрович Челпанов и Климентий Филиппович Челпанов
Рождение ребёнка
03.10.1865 ст.
Дочь: Шашова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Григорьева (Шашова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна
Смерть
15.08.1904 ст.
От простуды
Похороны
17.08.1904 ст.