Шашова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

18.08.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашов Василий Николаевич

Смерть
18.08.1864 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
От горячки
Похороны
21.08.1864 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край