Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Калинин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1865 ст.

Муж: Шашов Василий Николаевич

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крестьяне деревни Колпаковой Андрей и Архип Николаевичи Шашовы села Чистюньского крестьяне Филипп Александрович Челпанов, Пётр Александрович Челпанов и Климентий Филиппович Челпанов
Рождение ребёнка
03.10.1865 ст.

Дочь: Шашова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шашов Василий Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шашов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Шашов Василий Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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