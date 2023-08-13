Шашова (Калинина) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Калинин Андрей
Бракосочетание
08.01.1865 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крестьяне деревни Колпаковой Андрей и Архип Николаевичи Шашовы села Чистюньского крестьяне Филипп Александрович Челпанов, Пётр Александрович Челпанов и Климентий Филиппович Челпанов
Рождение ребёнка
03.10.1865 ст.
Дочь: Шашова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шашов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шашов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно