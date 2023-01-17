Клюев Иван Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1842
Дочь: Егорочева Дарья Иванова
Мать ребёнка: Клюева Анна Ильина
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.6. Д.234 МК Саранского уезда 1842
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Анна Ильина