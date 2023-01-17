Клюев Иван Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Иван Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1842

Дочь: Егорочева Дарья Иванова

Мать ребёнка: Клюева Анна Ильина

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.6. Д.234 МК Саранского уезда 1842
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Анна Ильина

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