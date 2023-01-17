Анна Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Ильич

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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