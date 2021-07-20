Ивакина (Овчинникова)Александра Вахрамеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1952
Дата смерти20.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952
Бракосочетание
30.04.1976
Рождение ребёнка
13.06.1977
Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1979
Сын: Ивакин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.05.1982
Дочь: Ивакина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович
Смерть
20.07.2021