Ивакина (Овчинникова)Александра Вахрамеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвакина (Овчинникова)Александра Вахрамеевна

Ивакина (Овчинникова)Александра Вахрамеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1952

Дата смерти

20.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952

Отец: Овчинников Вахрамей Андреевич

Мать: Овчинникова (Любина)Екатерина Мануиловна

Бракосочетание
30.04.1976

Муж: Ивакин Алексей Фёдорович

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.06.1977

Сын: Ивакин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.07.1979

Сын: Ивакин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.05.1982

Дочь: Ивакина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ивакин Алексей Фёдорович

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
20.07.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close