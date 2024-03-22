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Ивакин Евгений Алексеевич

Место рождения

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

03.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979

Отец: Ивакин Алексей Фёдорович

Мать: Ивакина (Овчинникова)Александра Вахрамеевна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.04.1997

Дочь: Ивакина (Жданова)Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.08.1998

Дочь: Ивакина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.08.2013

Сын: Ивакин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивакина (Шекунова)Наталья Михайловна

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