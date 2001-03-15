Халиуллин Галимзян Шакирзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1926
Дата смерти15.03.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926
Отец: Халиуллин Шакирзян Халиуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1956
Дочь: Топорова Наиля Галимзяновна
Мать ребёнка: Халиуллина Нурзия Файзрахмановна
Рождение ребёнка
15.11.1957
Дочь: Закиева Рушания Галимзяновна
Мать ребёнка: Халиуллина Нурзия Файзрахмановна
Смерть
15.03.2001