Халиуллин Галимзян Шакирзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Галимзян Шакирзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1926

Дата смерти

15.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926

Отец: Халиуллин Шакирзян Халиуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1956

Дочь: Топорова Наиля Галимзяновна

Мать ребёнка: Халиуллина Нурзия Файзрахмановна

Рождение ребёнка
15.11.1957

Дочь: Закиева Рушания Галимзяновна

Мать ребёнка: Халиуллина Нурзия Файзрахмановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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