Халиуллина (Хасанова) Нурзия Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина (Хасанова) Нурзия Файзрахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

22.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1956

Дочь: Топорова Наиля Галимзяновна

Отец ребёнка: Халиуллин Галимзян Шакирзянович

Рождение ребёнка
15.11.1957

Дочь: Закиева Рушания Галимзяновна

Отец ребёнка: Халиуллин Галимзян Шакирзянович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.01.1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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