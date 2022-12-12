Халиуллина (Хасанова) Нурзия Файзрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти22.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1956
Дочь: Топорова Наиля Галимзяновна
Отец ребёнка: Халиуллин Галимзян Шакирзянович
Рождение ребёнка
15.11.1957
Дочь: Закиева Рушания Галимзяновна
Отец ребёнка: Халиуллин Галимзян Шакирзянович
Смерть
22.01.1992