Митина (Заржицкая) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Заржицкая) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заржицкий Иван Ефимович

Мать: Заржицкая Пелагея Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Митин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Юрий Валерьевич

Отец ребёнка: Митин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Митин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Валерий

Смерть
Неизвестно
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