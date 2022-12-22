Митина (Заржицкая) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Митин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митин Валерий
Смерть
Неизвестно