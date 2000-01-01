Митин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Митина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Митина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Митина Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Людмила Ивановна

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