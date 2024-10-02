Иванов Дементий (Диомид) Александров
Место рождения
Дата рождения15.08.1851
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
01.11.1871
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Села Тундры Крестьянин
Смерть
После 1913