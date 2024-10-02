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Иванов Дементий (Диомид) Александров

Место рождения

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.08.1851

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1851

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Тимофеева (Кузмина) Ефимия Петрова

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Поручитель
01.11.1871
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Села Тундры Крестьянин
Смерть
После 1913

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