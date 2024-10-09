Иванова Тимофеева (Кузмина) Ефимия Петрова
Место рожденияМариинск
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кузмин Петр
Мать: Феодосия Иванова Кузмина
Бракосочетание
До 14.11.1847
Муж: Иванов Александр
Рождение ребёнка
09.01.1848
Дочь: Иванова Анна Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
16.05.1850
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
15.08.1851
Сын: Иванов Дементий (Диомид) Александров
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
13.02.1853
Дочь: Иванова Марья Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
16.05.1856
Сын: Иванов Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Фролова (Иванова) Васса Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Тимофеева Варвара Иванова
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Александров
Восприемник
05.10.1870
Смерть
Неизвестно