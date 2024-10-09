Иванова Тимофеева (Кузмина) Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Тимофеева (Кузмина) Ефимия Петрова

Место рождения

Мариинск

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кузмин Петр

Мать: Феодосия Иванова Кузмина

Бракосочетание
До 14.11.1847

Муж: Иванов Александр

Рождение ребёнка
09.01.1848

Дочь: Иванова Анна Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1850

Сын: Иванов Федор Александров

Отец ребёнка: Иванов Александр

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.08.1851

Сын: Иванов Дементий (Диомид) Александров

Отец ребёнка: Иванов Александр

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.02.1853

Дочь: Иванова Марья Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1856

Сын: Иванов Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Тунда, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Фролова (Иванова) Васса Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
До 1867

Муж: Тимофеев Иван Александров

Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Тимофеева Варвара Иванова

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Александров

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемник
05.10.1870
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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