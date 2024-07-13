Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноков Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Чернаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Чернаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Чернаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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