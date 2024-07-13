Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Чернаков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1904
Сын: Чернаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1906
Отец ребёнка: Черноков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно