Черноков Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Чернаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1904
Сын: Чернаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1906
Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно