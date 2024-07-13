Черноков Иван Петрович Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноков Иван Петрович

Место рождения

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Черноков Пётр Андреевич

Мать: Чернокова (Чернокова) Анастасия Ивановна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Чернаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Чернаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Чернаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернакова (Питолина) Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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