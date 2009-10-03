Барсуков Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1951
Дата смерти03.10.2009
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951
Отец: Барсуков Марк Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1976
Дочь: Барсукова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.03.1981
Сын: Барсуков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна
Смерть
03.10.2009