Барсуков Михаил Маркович 25.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барсуков Михаил Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1951

Дата смерти

03.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951

Отец: Барсуков Марк Лукич

Мать: Кобзева-Барсукова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.07.1976

Дочь: Барсукова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Барсуков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна

Смерть
03.10.2009

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