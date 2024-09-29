Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна 07.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953

Отец: Елагин Тимофей Сергеевич

Мать: Щеглова-Елагина Екатерина Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович

Рождение ребёнка
15.07.1976

Дочь: Барсукова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович

Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Барсуков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович

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