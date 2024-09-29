Елагина-Барсукова Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович
Рождение ребёнка
15.07.1976
Дочь: Барсукова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович
Рождение ребёнка
12.03.1981
Сын: Барсуков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Маркович