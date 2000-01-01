Кутырева Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Екатерина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кутырев Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Кутырев Павел Кузьмич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кутырев Степан Павлович

Отец ребёнка: Кутырев Павел Кузьмич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кутырев Федор Павлович

Отец ребёнка: Кутырев Павел Кузьмич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кутырев Василий Павлович

Отец ребёнка: Кутырев Павел Кузьмич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кутырев Максим Павлович

Отец ребёнка: Кутырев Павел Кузьмич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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