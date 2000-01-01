Кутырев Павел Кузьмич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кутырев Кузьма Григорьевич
Мать: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кутырев Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно