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Кутырев Павел Кузьмич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кутырев Кузьма Григорьевич

Мать: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кутырев Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кутырев Степан Павлович

Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кутырев Федор Павлович

Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кутырев Василий Павлович

Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кутырев Максим Павлович

Мать ребёнка: Кутырева Екатерина Максимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Екатерина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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