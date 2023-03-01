Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Исаевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Исаевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Исаевич
Смерть
Неизвестно