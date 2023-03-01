Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Исаевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Исаевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Исаевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Исаевич

Смерть
Неизвестно
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