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Филипп Исаевич

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Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1680

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Исай Савельевич

Мать: не указана

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Смерть
1737
Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
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