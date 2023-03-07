Филипп Исаевич
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Исай Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Смерть
1737