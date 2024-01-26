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Баранов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Баранов Николай Васильевич

Мать: Баранова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Козубова) Виктория

Рождение ребёнка
12.06.1991

Дочь: (Баранова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Баранова (Козубова) Виктория

Рождение ребёнка
01.07.1995

Дочь: (Баранова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Баранова (Козубова) Виктория

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