Баранов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Баранов Николай Васильевич
Мать: Баранова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1991
Дочь: (Баранова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Баранова (Козубова) Виктория
Рождение ребёнка
01.07.1995
Дочь: (Баранова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Баранова (Козубова) Виктория