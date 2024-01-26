Баранова (Козубова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Козубова) Виктория

Место рождения

Симферополь, Крым

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Козубов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1991

Дочь: (Баранова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Баранов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1995

Дочь: (Баранова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Баранов Сергей Николаевич

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