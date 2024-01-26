Баранова (Козубова) Виктория
Место рожденияСимферополь, Крым
Дата рождения1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Козубов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1991
Дочь: (Баранова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Баранов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1995
Дочь: (Баранова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Баранов Сергей Николаевич