Баранова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Надежда

Баранова Надежда

Место рождения

Сибирь

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Баранова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Баранов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.