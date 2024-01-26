Баранова Надежда
Место рожденияСибирь
Дата рождения1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Баранова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Баранов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Баранов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич