Капитонов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Елена Александровна

Рождение ребёнка
09.11.1975

Сын: Капитонов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Капитонова Елена Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1986

Сын: Капитонов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Капитонова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно

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