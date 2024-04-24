Капитонов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1975
Сын: Капитонов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Капитонова Елена Александровна
Рождение ребёнка
23.06.1986
Сын: Капитонов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Капитонова Елена Александровна
Смерть
Неизвестно