Капитонова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1955
Дата смерти03.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955
Отец: Нагаев Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитонов Юрий
Рождение ребёнка
09.11.1975
Сын: Капитонов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Капитонов Юрий
Рождение ребёнка
23.06.1986
Сын: Капитонов Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Капитонов Юрий
Смерть
03.04.2022