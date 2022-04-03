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Капитонова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1955

Дата смерти

03.04.2022

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955

Отец: Нагаев Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Юрий

Рождение ребёнка
09.11.1975

Сын: Капитонов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Капитонов Юрий

Рождение ребёнка
23.06.1986

Сын: Капитонов Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Капитонов Юрий

Смерть
03.04.2022

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