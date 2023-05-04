Дгебуадзе Венард Мемнонович
Место рожденияГрузинская ССР , г.Тбилиси
Дата рождения05.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
красноармеец, стрелок 727 стрелковый полк 219 стрелковая дивизия
Призыв на военную службу
1942
Пропал без вести (военное)
24.07.1942
Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно