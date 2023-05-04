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Дгебуадзе Венард Мемнонович

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Место рождения

Грузинская ССР , г.Тбилиси

Дата рождения

05.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
красноармеец, стрелок 727 стрелковый полк 219 стрелковая дивизия
Призыв на военную службу
1942
Пропал без вести (военное)
24.07.1942
Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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