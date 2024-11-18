Зайцевский Пётр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцевский Пётр Иванович

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцевская Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Зайцевский Яков Петрович ст.

Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Зайцевский Яков Петрович мл.

Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зайцевский Василий Петрович

Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
До 1826
Зарайск, Зарайск, Московская область

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