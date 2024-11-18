Зайцевский Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Зайцевский Яков Петрович ст.
Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Зайцевский Яков Петрович мл.
Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Зайцевский Василий Петрович
Мать ребёнка: Зайцевская Авдотья Дмитриевна
Смерть
До 1826