Зайцевский Яков Петрович мл.
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцевский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Зайцевская (Ланина) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
11.11.1806 ст.
Венчались в Преображенской церкви г. Зарайска
Рождение ребёнка
После 1816
Дочь: Цветынина (Зайцевская) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Зайцевская (Ланина) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно