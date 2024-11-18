Зайцевский Яков Петрович мл. Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцевский Яков Петрович мл.

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Зайцевский Пётр Иванович

Мать: Зайцевская Авдотья Дмитриевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцевский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Зайцевская (Ланина) Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
11.11.1806 ст.

Жена: Зайцевская (Ланина) Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Венчались в Преображенской церкви г. Зарайска
Рождение ребёнка
После 1816

Дочь: Цветынина (Зайцевская) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Зайцевская (Ланина) Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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