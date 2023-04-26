Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семён Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фёдор Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сергей Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Место жительства
1850
34 семья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Данила Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Терентий Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Степанов
Место жительства
1858
28 семья
Смерть
Неизвестно