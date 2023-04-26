Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Степанов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семён Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фёдор Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сергей Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
34 семья
Рождение ребёнка
1851

Сын: Данила Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Терентий Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
28 семья
Смерть
Неизвестно

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