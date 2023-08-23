Шумилина (Алёшина) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина (Алёшина) Валентина Константиновна

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Место рождения

Пензенская обл, Пензенский р-н, д. Ольшанка

Дата рождения

16.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959

Отец: Алёшин Константин Михайлович

Мать: Алёшина (Пудеева) Вера Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Александр Семёнович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1987

Дочь: Авдеева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Шумилин Александр Семёнович

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