Шумилина (Алёшина) Валентина Константиновна
Место рожденияПензенская обл, Пензенский р-н, д. Ольшанка
Дата рождения16.02.1959
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилин Александр Семёнович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1987
Дочь: Авдеева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Шумилин Александр Семёнович