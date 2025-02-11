Екатерина Викторова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Ефим Васильев1822 г.р.
Дети
Матвей Ефимов1848 г.р.
Афимья Ефимова1857 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Матвей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно