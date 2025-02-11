Екатерина Викторова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Викторова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Ефим Васильев1822 г.р.
Дети
Матвей Ефимов1848 г.р.
Афимья Ефимова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Матвей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

55

Смерть
Неизвестно

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